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24 листопада • оновлено в 09:57
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Україна обзаведеться власним криголамом: з'явилися нові подробиці

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Україна виділила 252 млн грн (близько 10 млн доларів) на закупівлю криголама, який дозволить вітчизняним науковцям через майже 20 років поновити дослідження в Світовому океані.

Про це розповів в ефірі ObozTV директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий, який став ініціатором даного придбання.

Коментуючи виділену суму, вчений зазначив: "Якби йшлося про будівництво нового криголама, розмова б починалася від 80 млн доларів. Наприклад, Великобританія нещодавно спустила на воду новий криголам за 180 млн фунтів. Але ми хочемо повторити історію зі станцією "Академік Вернадський", яка є колишньою британською станцією "Фарадей". Ми говоримо про вживане, не нове західне судно, яке в хороших українських руках ще до 20 років може прослужити".

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Дикий повідомив, що переговори про придбання конкретного судна вже ведуться – "це не якась абстракція". Він підкреслив, що на купівлю може бути витрачено менше 252 млн грн, і в процесі торгу "ціну вдасться збити досить істотно".

"Але головне, що ці кошти не спливли невідомо звідки, ці кошти спочатку були передбачені в бюджеті країни саме на науку. 252 млн грн, які не встиг цього року витратити Національний науковий фонд, перекинули на нашу пропозицію про криголам... Ми реалізуємо 20-річну мрію української науки про те, щоб повернутися в Світовий океан", – заявив учений.

"Між іншим, це не просто криголам для обслуговування станції "Вернадський", це в першу чергу саме океанографічне судно, яке дозволить нам вперше з 2002 року вести будь-які дослідження в Світовому океані – геологічні, рибні і так далі. Ми довго були від цього відірвані і це сильно б'є по наших можливостях. А між тим ми залишаємося морською державою, ведемо достатньо серйозний промисел, зокрема в Антарктиді", – пояснив він.

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Також Дикий прокоментував закиди на адресу уряду в нібито бездумній витраті бюджетних грошей на криголам.

"Люди погано уявляють, як перерозподіляються кошти в бюджеті. Їм здається, що якщо на щось не витратили, то це обов'язково піде їм. Але забудемо про це – беремо цифру в 252 млн грн, ділимо на 42 млн українців і отримуємо цифру 6 грн. Менше, ніж один проїзд у метро в Києві – в стільки українським платникам податків обійдеться то, що буде 20 років служити українській науці", – пояснив він.

Ілюстрація

Ілюстрація

nat-geo.ru

За даними Міністерства освіти і науки, в 1991 році Україна отримала 36 науково-дослідних суден колишнього СРСР. Останній науковий рейс у Південному океані було здійснено в 2000-2001 році, а в 2006 році останнє судно океанського льодового класу було пущене на металобрухт.

Україна обзаведеться власним криголамом: з'явилися нові подробиці

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українські полярники знайшли "втрачену" льодовикову печеру в Антарктиді.

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV
Особа
Євген Дикий
Місце
Україна
Тег
Антарктида
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Ш. Олег
Ш. Олег
Ушёл в нирвану от идеи - сижу, разглядываю пуп… Да, эта штука посильнее, чем Омелянов "Гиперлуп"! :)
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Николенко Саша
Николенко Саша
Дикий, Дикий.. это не тот ли Дикий, который с Карасёвым шоу на тв устраивал?
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
У своих пастухов купите USCGC Polar Star? в 1976 году построен, с 2007 не используется, но остается в резерве. Прям как те катера береговой охраны что вам недавно привезли заокеанские пастухи)
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