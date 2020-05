Учений розкрив точні шанси появи інопланетян

Астрофізик Девід Кіппінг з Колумбійського університету в США розробив алгоритм, який дозволяє розрахувати шанси наявності життя на інших планетах.

Результати його роботи опубліковані в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences. Висновок Кіппінга полягає в тому, що якщо планети з подібними умовами і еволюційними тимчасовими лініями як у Землі є загальними, то аналіз показує, що у житті не повинно бути ніяких проблем, спонтанно виникнути на інших планетах.

Імовірність того, що це позаземне життя може бути складним і розумним на думку Кіппінга становить 3:2 на користь розумного життя.

Вчений пояснив, що перші живі організми виникли в ході абиогенеза протягом 300 мільйонів років після того, як на Землі з'явилися океани, що досить швидко для планети, що стала придатною для існування життя. Однак істоти з інтелектом, що створили технологічно розвинену цивілізацію, виникли лише через чотири мільярди років еволюції. Як пише Кіппінг, рання поява життя може бути лише передумовою інтелекту, але не його достатньою умовою.

Дослідник застосував статистичний підхід на основі теореми Байєса, яка дозволяє оцінити ймовірність якої-небудь події за умови, що трапилася інша взаємопов'язана з ним подія. При цьому можна перераховувати ймовірності, використовуючи нові доступні дані про взаємопов'язані події.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені знайшли ультраяскравуй галактику. З'явилися фото чорних дір.