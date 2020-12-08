Учені з'ясували, чому жіночі фігурки кам'яної доби мали пишні форми

Учені розгадали секрет походження "Венер" – жіночих фігурок із пишними формами, які вважаються одними з найдавніших творів мистецтва.

Як пише ВВС, дослідник Річард Джонсон та його колеги з Університету Колорадо заперечили гіпотезу, що наші предки страждали на важку форму ожиріння.

"Ці загадкові фігурки створено за часів мисливців і збирачів льодовикового періоду. Про яке ожиріння може йтися?" – зазначив він.

На думку вчених, статуетки були символом виживання в період, що має назву останній льодовиковий максимум (LGM). Це був проміжок максимального похолодання під час останньої льодовикової епохи, коли глобальні температури помітно знизилися і значні простори вкрили льодовики.

"У цей період люди зіткнулися з різким падінням температур і льодовиками, що насувалися. Їм загрожував голод, різке скорочення чисельності населення, а місцями й повне вимирання", – зазначили дослідники.

Вони провели заміри частин тіла фігурок, а потім з'ясували, як далеко їх виявили від давніх льодовиків. Вималювався дивовижний взаємозв'язок.

"Чим більшою була відстань до льодовика, тим більше сухорлявими були фігурки. Коли льодовики насувалися, форми ставали пишнішими; коли клімат ставав м'якшим і льодовики відступали, "Венери" знову втрачали вагу", – пишуть автори дослідження.

Вони висунули припущення, що ці статуетки стали символом виживання у важкі часи, коли зайвий шар жиру був хорошим захистом від холоду і голоду.

"Фігурки були ідеалом жінки, здатної до зачаття, виношування, народження й вигодовування дитини", – наголосили вчені.

Більшість із відомих нині "Венер", названих на честь грецької богині краси, вирізали наприкінці кам'яної доби 21-26 тисяч років тому. Їх у великій кількості знаходили в різних частинах Європи та Азії – загалом відомо понад 200 екземплярів.

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