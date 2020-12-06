Учені випробували препарат, здатний омолодити мозок за три дні

Вчені з США заявили, що провели дослідження експериментального препарату ISRIB, який здатен омолодити клітини за три дні.

Так, фахівці з Університету Каліфорнії в Сан-Франциско проводили досліди на старих мишах. У результаті експерименту вчені встановили, що препарат може повернути в зворотний бік когнітивне зниження, збуджуючи нейрони і допомагаючи створювати кращі зв'язки клітинам, пише Daily Mail.

У межах дослідження брали участь три групи мишей: молоді, старі, які отримали препарат, і старі, яким його не давали. Виявилося, що старі миші, які одержали препарат, краще впоралися із завданням вибратися з лабіринту, ніж дві інші групи.

У результаті вчені зробили висновок, що з віком мозок не втрачає назавжди основних когнітивних здібностей, як вважалося раніше. "Скоріше, ці когнітивні ресурси все ще існують, але якимось чином заблоковані через порочний цикл клітинного стресу", – припустив професор кафедри біохімії та біофізики університету доктор Пітер Уолтер.

Експериментальний препарат допомагає відновити пам'ять і гнучкість розуму, а також омолодити мозок і клітини імунної системи, кажуть вчені. Вони сподіваються, що ISRIB дозволить лікувати вікові захворювання головного мозку, такі як деменція, хвороба Паркінсона, Альцгеймера або аміотрофічний склероз.

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