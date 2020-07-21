Учені розгадали ключові механізми старіння: вони спробували перепрограмувати процес

Американські вчені змогли розкрити ключові механізми старіння, a також розробити генетичні методи продовження життя.

Як пише журнал Science, молекулярні біологи і біоінженери з Університету Каліфорнії в Сан-Дієго (США) досліджували процеси старіння у дріжджів Saccharomyces cerevisiae.

З'ясувалося, що клітини одного походження в однаковому середовищі можуть старіти кардинально різними шляхами. Так, близько 50% клітин старіють через поступове зниження стабільності ядерця – органели, де відбувається утворення ключових компонентів для синтезу білків. У другій половині клітин розвивається мітохондріальна дисфункція.

Клітини дріжджів "встають" на один із шляхів старіння вже в ранньому віці і слідують по ньому все життя. Вчені зуміли знайти молекулярний "контур", який регулює обидва процеси і пов'язує їх воєдино.

Моделювання дозволило дослідникам перепрограмувати механізм регуляції через модифікацію ДНК, створивши новий шлях старіння, що значно збільшує тривалість життя дріжджів.

Надалі вчені планують продовжити дослідження на більш складних клітинах і організмах, в тому числі тканинах людини. Якщо виявиться, що у людей існують схожі шляхи старіння, то з'явиться можливість розробити терапевтичні засоби і лікарські коктейлі для довголіття.

Як писав OBOZREVATEL, вчені назвали фрукт, який здатний сповільнювати процеси старіння в організмі. Він росте переважно в Китаї і Таїланді.