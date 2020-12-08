У Токіо доставили капсулу зі зразками астероїда Рюгу. Фото

Японське агентство аерокосмічних досліджень JAXA 8 грудня доставило в Токіо (Японія) капсулу з двома зразками грунту з астероїда Рюгу.

На Землю її доставив автоматичний зонд Hayabusa-2, подолавши шість мільярдів кілометрів. Про це повідомили на сторінці JAXA в Twitter (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Наступні шість місяців в японському Інституті космічних наук і астронавтики ISAS буде проводитися робота з первинного огляду і опису отриманих зразків.

По завершенню цих робіт зразки розподілять наступним чином: 30% піде на дослідження японським науковим організаціям, ще 30% – міжнародним партнерам, в тому числі NASA. Решта 40% залишать зберігатися на майбутнє, коли нові технології аналізу зможуть витягти більше інформації зі зразків грунту.

Капсулу доставили в Токіо. HAYABUSA2@JAXA в Twitter

У капсулі знаходяться два зразки грунту з астероїда Рюгу. HAYABUSA2@JAXA в Twitter

Тепер їх оглянуть вчені. HAYABUSA2@JAXA в Twitter

Скріншот. HAYABUSA2@JAXA в Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, два японських міні-робота, запущених з зонда Hayabusa-2, здійснили першу в історії успішну посадку на астероїд і передали вченим фотографії та дані з його поверхні.