У США створили "розумне" дитяче ліжечко для кращого сну малюка. Фото

Компанія Cradelwise, США, розробила дитяче ліжечко, оснащене штучним інтелектом.

З його допомогою вона вивчає сон дитини і допомагає їй спати якомога довше, повідомляє Engadget. Як ідеться в повідомленні, ліжко аналізує схеми сну та фіксує, коли дитина починає рухатися й прокидатися.

Перш ніж малюк почне крутитися чи плакати, колиска м'яко "підстрибує", щоб заколисати його. Ледве дитина засинає – припиняє рухатися. "Розумне" ліжечко також має функцію відтворення музики і здатне вивчати смаки малюка, щоб створити індивідуальні "рецепти" сну та пробудження.

Перш ніж малюк почне крутитися чи плакати, колиска м'яко "підстрибує", щоб заколисати його Cradlewise

А вгорі над ліжечком компанія розмістила арку з камерою й монітором, яку батьки можуть пересувати по мірі дорослішання дитини. За допомогою монітора можна контролювати стан малюка через спеціальну програму.

Також у додатку можна переглядати аналітичні дані про сон дитини й контролювати функції ліжечка.

"Розумне" ліжечко має функцію відтворення музики і здатне вивчати переваги малюка Cradlewise

Наразі пристрій не з'явився в широкому доступі, але виробник вже провів його бета-тестування в Сан-Франциско і планує брати попередні замовлення в березні 2021 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Міністерстві охорони здоров'я розповіли, чому трусити дитину для заспокоєння смертельно небезпечно. За даними дослідження, в Україні 5% батьків трусять дітей і не знають, що вони переживаютьє період "фіолетового плачу".