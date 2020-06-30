У США запустили SpaceX з найпотужнішим супутником GPS. Онлайн трансляція

наука 23:12, 30.06.2020 Оновлено: 23:48, 30.06.2020

У вівторок, 30 червня, о 23:11 вечора за київським часом, компанія Ілона Маска SpaceX запустила ракету Falcon 9 з геонавігаціонних супутником III покоління на борту на замовлення Космічного командування ВПС США.

Запуск відбувся на авіабазі ВПС США на мисі Канаверал в штаті Флорида. Компанія SpaceX веде пряму трансляцію. Пристрій, який виведе ракета, замінить один зі старих, менш потужних супутників GPS.

Перший ступінь ракети відійшов і сілв на плавучу платформу Just Read The Instructions в Атлантичному океані через дев'ять хвилин після старту. Два морських корабля GO Ms.Tree і GO Ms. Chief трохи далі, в 751 км, спробують зловити в надводні мережі падаючі на парашутах половинки головного обтічника.

Раніше OBOZREVATEL писав, коли корабель Ілона Маска Crew Dragon повернеться на Землю.

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