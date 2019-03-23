У США на пляжі розкопали морське чудовисько, що живе в норах. Відео

У США на пляжі Лонг-Біч, штат Вашингтон виявили незвичайну істоту, яка зарилася в пісок.

Про це повідомляє спільнота Seaside Aquarium у Facebook. Морські фахівці ідентифікували дивну рибу, як Тихоокеанський змієподібний вугор - Pacific Snake Eel.

"Коли отримали фотографії тварини на пляжі, ми зрозуміли, що це щось особливе, "поховане" в піску", – йдеться в повідомленні.

Іхтіологи відзначили, що риба хоч і провела деякий час без води, але виявилася живою.

"Вугор виявився занадто млявим, щоб повернутися в море, ми вирішили помістити його в окремий акваріум. Є деякі пошкодження його грудних плавників, які, ми сподіваємося, заживуть", – додали вчені.

Тихоокеанський змієподібний вугор живе в Мексиканській затоці, на тихоокеанському узбережжі Америки і в водах Галапагоських островів. Досягає довжини 115 сантиметрів і живе в норах.

Тихоокеанський змієподібний вугор Facebook

Тихоокеанський змієподібний вугор Facebook

Тихоокеанський змієподібний вугор Facebook

Тихоокеанський змієподібний вугор Facebook

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