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У США на пляжі розкопали морське чудовисько, що живе в норах. Відео

1.2тЧитати матеріал російською

У США на пляжі Лонг-Біч, штат Вашингтон виявили незвичайну істоту, яка зарилася в пісок.

Про це повідомляє спільнота Seaside Aquarium у Facebook. Морські фахівці ідентифікували дивну рибу, як Тихоокеанський змієподібний вугор - Pacific Snake Eel.

"Коли отримали фотографії тварини на пляжі, ми зрозуміли, що це щось особливе, "поховане" в піску", – йдеться в повідомленні.

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Іхтіологи відзначили, що риба хоч і провела деякий час без води, але виявилася живою.

"Вугор виявився занадто млявим, щоб повернутися в море, ми вирішили помістити його в окремий акваріум. Є деякі пошкодження його грудних плавників, які, ми сподіваємося, заживуть", – додали вчені.

Тихоокеанський змієподібний вугор живе в Мексиканській затоці, на тихоокеанському узбережжі Америки і в водах Галапагоських островів. Досягає довжини 115 сантиметрів і живе в норах.

Тихоокеанський змієподібний вугор

Тихоокеанський змієподібний вугор

Facebook

Тихоокеанський змієподібний вугор

Тихоокеанський змієподібний вугор

Facebook

Тихоокеанський змієподібний вугор

Тихоокеанський змієподібний вугор

Facebook

Тихоокеанський змієподібний вугор

Тихоокеанський змієподібний вугор

Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму зловили екзотичну отруйну рибу.

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Місце
США
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