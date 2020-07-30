У Болгарії археологи розкопали 8000-літніх людей. Фото знахідки

У Болгарії під час проведення розкопок у ранньому неолітичному поселенні Слатіна в Софії були виявлені 8000-літні поховання людей.

Знайдені чотири могили раннього неоліту, а також ще дві, виявлені в 2019 році, є найбільш ранніми на території столиці Болгарії, пише пише The Sofia Globe.

Керівник групи археологів Василь Ніколов розповів, що вперше в ритуальному комплексі були виявлені такі вкрай рідкісні знахідки.

Розкопки в цьому районі, який вважається колискою європейської цивілізації, тривають більше 30 років. Знайдені предмети показують, що в селі жили фермери і скотарі. Саме поселення існувало близько 500 років, із кінця сьомого до середини шостого тисячоліття до нашої ери.

Археологиня на місці розкопок. The Sofia Globe

Дослідники з Національного археологічного інституту виявили поховання чотирьох осіб, трьох дорослих і дитини, які є найбільш ранніми на території Софії та Софійської рівнини.

В одній із могил було знайдено останки чоловіка і дитини. Також виявлені останки жінки, яка лежала на животі, і чоловіка, тіло якого було поховано особливим чином.

Одну з його рук спеціально помістили під тіло, а ноги були зігнуті в колінах і підібгані до тулуба.

Одна зі знайдених могил. The Sofia Globe

Могили датуються початком шостого тисячоліття, ритуали цього періоду відомі дуже мало. До цього подібних традицій поховань часів неоліту не траплялося.

Вчені проведуть аналіз ДНК знайдених останків. Це дозволить визначити приналежність похованих до певної культури, а також з'ясувати ступінь споріднення.

Місце розкопок. The Sofia Globe

Раніше в Слатині були виявлені такі об'єкти, як керамічний посуд, гирі для ткацького верстата, топка у формі людського зображення, частина веретена.

bas.bg

Місце розкопок. The Sofia Globe

bas.bg

bas.bg

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Великобританії археологи виявили останки чоловіка, що жив близько двох тисяч років тому і став жертвою загадкового вбивства.