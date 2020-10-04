У Сінгапурі навчилися лікувати рак за допомогою наночасток

У Сінгапурі вчені створили метод знищення клітин раку без застосування медичних препаратів. Експерименти на мишах підтвердили його ефективність.

Нова терапія отримала назву "Троянський кінь", повідомляється на сайті Наньянського технологічного університету.

Так, розроблений метод дозволяє проникати всередину ракових клітин і руйнувати їх. Технологія побудована на використанні наночасток, покритих амінокислотою L-фенілаланін. Як відомо, саме за рахунок цієї амінокислоти відбувається розвиток ракових клітин.

L-фенілаланін не виробляється людським організмом, але засвоюється при вживанні м'яса і молочних продуктів. Наночастки з цією амінокислотою прискорюють вироблення активних форм кисню, які запускають процес знищення патологічних клітин, зберігаючи при цьому здорові.

Новий метод дозволяє проникати всередину ракових клітин і руйнувати їх media.ntu.edu.sg

Таким чином, L-фенілаланін в даному випадку працює як троянський кінь, приховуючи нанотерапевтичний засіб усередині, пояснюють вчені.

За їхніми словами, новий метод дозволив знищити близько 80% видів ракових клітин в шлунку, грудях і шкірі мишей. Приблизно такий же результат дає сучасна хіміотерапія, яка має безліч побічних ефектів.

Вчені сподіваються, що їхній метод допоможе в лікуванні рецидивів раку, коли захворювання стає стійким до будь-яких препаратів.

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