У шерсті африканського хом'яка виявили смертельну отруту

Кошлатий хом'як Lophiomys imhausi, що мешкає в гірських лісах Африки, здатен оборонятися за допомогою сильної отрути, яку збирає з дерев і знаносить на свою шерсть.

Про це заявили вчені з Університету Юти, США. Дослідження фахівців опублікував Journal of Mammalogy, передає Science Daily.

Кошлатий хом'як – єдиний вид сімейства мишачих Muridae. Щетиниста грива, завдяки якій він отримав своє ім'я, робить його схожим на дикобраза. У цій гриві, як довели вчені, може міститися сильна отрута, кількох міліграмів якої достатньо, щоб убити слона.

Припущення про те, що кошлатий хом'як є єдиним відомим ссавцем, що для захисту використовує токсини рослинного походження, прозвучало ще в 2011 році.

У межах нового дослідження вчені підтвердили це припущення, проаналізувавши поведінку 25 кошлатих хом'яків у неволі.

Зокрема, вони виявили, що гризуни злизують отруту з так званого "дерева отруйної стріли" – акокантери абісинської. Кора цього дерева містить уабаїн, який хом'яки змішують зі своєю слиною і наносять на шерсть. Самі вони стійкі до токсину.

Отриману отруту тварини використовують для захисту від хижаків: при нападі гризуни випускають з залоз рідину з неприємним запахом і виставляють боки з отруйною шерстю.

Крім того, дослідники встановили, що кошлаті хом'яки – соціальні тварини, які схильні до моногамії. Раніше вважалося, що вони прагнуть жити поодинці.

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