У серпні 2020 українці зможуть побачити зорепад, 5 планет і 3 комети: як і де спостерігати
У серпні 2020 року українці зможуть неозброєним оком побачити в небі метеорний потік Персеїди, планети Венеру, Меркурій, Марс, Юпітер і Сатурн, а в телескоп – розглянути три яскраві комети.
OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як і де найкраще спостерігати ці астрономічні явища.
Зорепад Персеїди
З 17 липня по 24 серпня в небі триває один із найпотужніших метеорних потоків – яскравий і насичений зорепад Персеїди. Утворюється він у той момент, коли Земля проходить через шлейф пилових частинок комети Свіфта – Таттла. Ці частинки – розміром усього з піщинку і згоряють в атмосфері нашої планети, утворюючи зорепад.
Сам пік Персеїд в 2020 році можна спостерігати в ніч з 11 на 12 серпня. За прогнозами Міжнародної метеорної організації, потужність потоку може досягти 100 метеорів на годину.
Цього року ніч піку зорепаду випадає на час, близький до останньої чверті Місяця, тому найкраще спостерігати летючі зорі далеко від вогнів міста в першій половині ночі, поки Місяць не з'явився в небі.
У пік зорепаду сліди метеорів будуть ніби виходити зі сфери сузір'я Персея – найгарнішого сузір'я Північної Півкулі неба. Шукати його слід на північному сході, орієнтуючись за відомим сузір'ям Кассіопея.
Венера, Меркурій, Марс, Юпітер і Сатурн
У серпні неозброєним оком можна також побачити п'ять планет Сонячної системи: Венеру, Меркурій, Марс, Юпітер і Сатурн.
Зокрема, рано вранці 13 серпня в небі можна буде найдовше спостерігати Венеру, найяскравішу планету Сонячної системи. У телескоп можна розглянути фазу планети.
Меркурій досить складно побачити в небі через близькість до Сонця. Однак на початку серпня, на світанку, в сузір'ї Близнюків можна побачити його червону іскорку. Потім планета пройде між Землею і Сонцем, щоб 1 жовтня в вечірньому небі засяяти на найбільшій кутовій відстані від зірки.
Марс у серпні подвоїть свій блиск – його можна спостерігати на тлі сузір'я Риб: у середині ночі червона планета піднімається над горизонтом на сході. Під час спостереження неозброєним оком Марс має вигляд яскравої червоно-помаранчевої зірки, а в телескоп можна гарно розглянути його диск.
Газові гіганти Юпітер і Сатурн спостерігаються в серпні 2020-го поблизу один від одного в сузір'ї Стрільця. Відрізнити їх нескладно навіть неозброєним оком: Юпітер набагато яскравіший за Сатурн.
Яскраві комети
Комета C/2020 F3 NEOWISE, яка пройшла на мінімальній відстані від Землі 23 липня, зараз продовжує віддалятися від нашої планети.
Без телескопа її вже не побачити: вона переміщається сузір'ями Волосся Вероніки, Волопаса і Діви. Шукати її потрібно невисоко над горизонтом на заході.
У тому ж напрямку можна побачити ще дві порівняно яскраві для телескопа комети – C/2019 U6 Lemmon і С/2017 T2 PANSTARRS.
Найкращий час для спостереження – середина місяця: Місяць убуває, піднімається над горизонтом пізно і на початку ночі не засвічує небо. Найтемніші ночі очікуються в молодий місяць, який настане 19 серпня.
Раніше OBOZREVATEL опублікував найяскравіші фото і відео комети Neowise, яка попрощалася із Землею.