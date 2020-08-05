У серпні 2020 українці зможуть побачити зорепад, 5 планет і 3 комети: як і де спостерігати

У серпні 2020 року українці зможуть неозброєним оком побачити в небі метеорний потік Персеїди, планети Венеру, Меркурій, Марс, Юпітер і Сатурн, а в телескоп – розглянути три яскраві комети.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як і де найкраще спостерігати ці астрономічні явища.

Зорепад Персеїди

З 17 липня по 24 серпня в небі триває один із найпотужніших метеорних потоків – яскравий і насичений зорепад Персеїди. Утворюється він у той момент, коли Земля проходить через шлейф пилових частинок комети Свіфта – Таттла. Ці частинки – розміром усього з піщинку і згоряють в атмосфері нашої планети, утворюючи зорепад.

Сам пік Персеїд в 2020 році можна спостерігати в ніч з 11 на 12 серпня. За прогнозами Міжнародної метеорної організації, потужність потоку може досягти 100 метеорів на годину.

Пік зорепаду Персеїд у 2020 році можна спостерігати в ніч з 11 на 12 серпня Фото: NASA

Цього року ніч піку зорепаду випадає на час, близький до останньої чверті Місяця, тому найкраще спостерігати летючі зорі далеко від вогнів міста в першій половині ночі, поки Місяць не з'явився в небі.

У пік зорепаду сліди метеорів будуть ніби виходити зі сфери сузір'я Персея – найгарнішого сузір'я Північної Півкулі неба. Шукати його слід на північному сході, орієнтуючись за відомим сузір'ям Кассіопея.

Зоряне небо в серпні 2020 Фото: astro-bratsk.ru

Венера, Меркурій, Марс, Юпітер і Сатурн

У серпні неозброєним оком можна також побачити п'ять планет Сонячної системи: Венеру, Меркурій, Марс, Юпітер і Сатурн.

Зокрема, рано вранці 13 серпня в небі можна буде найдовше спостерігати Венеру, найяскравішу планету Сонячної системи. У телескоп можна розглянути фазу планети.

Видимість планет у серпні 2020 Фото: astro-bratsk.ru

Меркурій досить складно побачити в небі через близькість до Сонця. Однак на початку серпня, на світанку, в сузір'ї Близнюків можна побачити його червону іскорку. Потім планета пройде між Землею і Сонцем, щоб 1 жовтня в вечірньому небі засяяти на найбільшій кутовій відстані від зірки.

Марс у серпні подвоїть свій блиск – його можна спостерігати на тлі сузір'я Риб: у середині ночі червона планета піднімається над горизонтом на сході. Під час спостереження неозброєним оком Марс має вигляд яскравої червоно-помаранчевої зірки, а в телескоп можна гарно розглянути його диск.

Газові гіганти Юпітер і Сатурн спостерігаються в серпні 2020-го поблизу один від одного в сузір'ї Стрільця. Відрізнити їх нескладно навіть неозброєним оком: Юпітер набагато яскравіший за Сатурн.

Карта зоряного неба в серпні 2020 року Фото: astro-bratsk.ru

Яскраві комети

Комета C/2020 F3 NEOWISE, яка пройшла на мінімальній відстані від Землі 23 липня, зараз продовжує віддалятися від нашої планети.

Без телескопа її вже не побачити: вона переміщається сузір'ями Волосся Вероніки, Волопаса і Діви. Шукати її потрібно невисоко над горизонтом на заході.

Комета C / 2020 F3 NEOWISE Фото: CBC Vancouver / Facebook

У тому ж напрямку можна побачити ще дві порівняно яскраві для телескопа комети – C/2019 U6 Lemmon і С/2017 T2 PANSTARRS.

Найкращий час для спостереження – середина місяця: Місяць убуває, піднімається над горизонтом пізно і на початку ночі не засвічує небо. Найтемніші ночі очікуються в молодий місяць, який настане 19 серпня.

Раніше OBOZREVATEL опублікував найяскравіші фото і відео комети Neowise, яка попрощалася із Землею.