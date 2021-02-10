У Росії знову зірвався політ на Місяць, тепер через ракету

У Росії зупинили розробку надважкої ракети-носія "Єнісей", яка повинна була долетіти до Місяця.

Гендиректор ракетно-космічного центру "Прогрес" Дмитро Баранов сказав, що новий технічний вигляд ракети озвучать до середини 2021 року, передають РИА Новости.

"Тут ситуація досить складна... Сьогодні можлива корекція її вигляду, тому зараз це питання ще до кінця не вирішене. Можлива корекція саме технічного вигляду ракети", – пояснив він.

За його словами, розробка ракети може продовжитися після ухвалення відповідних рішень у "Роскосмосі".

"Тому зараз роботи, я б так сказав, поставлено на паузу. Ми готові продовжити роботу після того, як відповідне рішення буде ухвалено. Я думаю, що це питання кількох місяців, я б так сказав – до середини цього року", – сказав Баранов.

Зазначимо, що ще 6 років тому в Росії сказали, що висадять своїх космонавтів на Місяць у 2029 році. Потім у РФ говорили, що зроблять перший політ на Місяць у 2025 році.

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