У Росії знайшли доісторичну тварину з неушкодженим мозком

У Республіці Саха (Якутія) в Росії виявили голову доісторичного вовка, мозок якого зберігся в ідеальному стані.

Про це пише "The Siberian Times". (Щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що вік плейстоценової тварини, чия голова була виявлена місцевим жителем на березі річки Тірехтях на півночі Якутії, перевищує 40 тисяч років.

Плейстоценовий вовк The Siberian Times

"Це унікальне відкриття перших відомих залишків дорослого плейстоценового вовка, в яких збережені тканини. Ми порівняємо його з сучасними вовками, щоб зрозуміти, як розвивався цей вид і реконструювати його зовнішній вигляд", – відзначили вчені.

Голова тварини на томографії The Siberian Times

Голова тварини на томографії The Siberian Times

Примітно, що це не єдиний випадок збереження тканин тварин. На виставці в Токіо (Японія), куди була доставлена згадана знахідка, представили також бездоганно збережене тіло дитинчати печерного лева.

Плейстоцен – одна з епох четвертинного періоду, який розпочався 2, 588 мільйона років тому і закінчилася 11 700 років тому.

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