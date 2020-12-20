У плаценті людини вперше виявили частинки пластику

У людській плаценті, у тканинах і матері, і плоду, вперше було виявлено мікрочастинки пластику.

Таке відкриття зробили вчені з Італії. Їхнє дослідження, опубліковане в журналі Environment International, описує ScienceDirect.

У дослідженні вчених брали участь шість здорових жінок, які народили природним шляхом на нормальному терміні вагітності у відділенні акушерства та гінекології лікарні Сан-Джованні Калібіта в Римі.

Як зазначається, під час пологів цих жінок акушери намагалися мінімізувати контакт з пластиком. Вони використовували бавовняні рукавички, а пуповину розрізали металевими ножицями.

Проте мікрочастинки пластику розміром до 5 мм знайшли у всіх частинах плаценти. Усього було виявлено 12 шматочків пластику, три з них були поліпропіленом, а решту вчені ідентифікували тільки завдяки барвникам, які містяться в складі фарб, клеїв, штучних покриттів, штукатурок, полімерів, косметики та засобів гігієни.

Як зазначають вчені, речовини, які входять до складу мікропластику, руйнівно діють на ендокринну систему. Крім того, шматочки пластику організм сприймає як чужорідні тіла, тому не виключені запальні або алергічні реакції.

Надалі, за словами вчених, проблема накопичення мікропластику в живих організмах і продуктах харчування буде тільки посилюватися у зв'язку з прогнозованим ростом виробництва пластику і забрудненням навколишнього середовища.

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