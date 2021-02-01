У Південній Кореї створили бездротовий імплант, що дозволяє керувати мозком дистанційно

Вчені з Південної Кореї розробили новий тип мозкового імпланта, який протестували на лабораторному щурі.

Так, дослідники з Корейського передового інституту науки і технологій (KAIST) вживили крихітний пристрій у мозок щура, ввели йому дозу кокаїну, а потім змогли управляти твариною за допомогою додатка в смартфоні, повідомляє прес-служба вишу.

Завдяки імпланту вченим вдалося заблокувати поведінку, викликану кокаїном. Особливістю та перевагою нового типу нейроімпланта є можливість зарядки по бездротовій мережі, завдяки чому відпадає необхідність у хірургічній операції в разі розрядки батареї.

Крім того, без проводів на тілі пацієнти зможуть відчувати себе більш природно. Команди зі смартфона нейроімплант отримує по Bluetooth.

На думку вчених, їхня технологія зможе вдосконалити проведення дослідів на тваринах, оскільки дистанційне керування не обмежує їх у рухах.

Також дослідники сподіваються, що розробка відкриє нові можливості для досліджень мозку, а також діагностики та лікування розладів і захворювань психіки, таких як, зокрема, депресія, алкогольна та наркотична залежність, хвороба Паркінсона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дослідники в Нідерландах створили імплант, який дає можливість "бачити" без очей. Експерименті проводили на мавпах.