У Норвегії археологи знайшли стародавній корабель вікінгів для поховань

У Норвегії археологи виявили поховання вікінгів "високого статусу", у якому є зал для бенкетів, культовий будинок і залишки ритуального човна.

Вчені з Норвезького інституту досліджень культурної спадщини змогли виявити знахідку, використовуючи георадар, пише CNN, посилаючись на журнал Antiquity.

Ключовим результатом знахідки є місце поховання корабля на кургані Йєлл у Г'єлестаді на південному сході Норвегії. Такі кораблі знаменували безпечний перехід до загробного світу і, як правило, належали вікінгам високого соціального статусу.

За даними георадара, довжина судна – близько 19 метрів, а розташоване воно на глибині від 0,3 до 1,4 метра під землею.

"Ми знали, що там було щось особливе, але ми не знали, що там буде поховання корабля, це досить унікально", – сказав провідний автор дослідження Ларс Густавсен.

На даний момент ведуться роботи з розкопок корабля. За словами Густавсена, курган вже було викопано в 19 столітті, коли багато дерев'яних його останки булои спалено, бо люди не розуміли, що вони собою являють, тому, очевидно, сьогодні дослідникам залишилося не так багато речей для аналізу.

Крім того, вчені знайшли фермерський будинок, культовий будинок і зал для бенкетів V століття нашої ери. За словами вчених, ця земля була перетворена на елітне "високостатусне кладовище й поселення" в епоху вікінгів.

Пізній нордичний залізний вік (550-1050 роки) ознаменувався багатьма ключовими історичними подіями, включаючи падіння Західної Римської імперії та підйом епохи вікінгів.

Дослідники сподіваються, що знайдене місце зможе розкрити нову правду про такий неспокійний період. Воно загально відоме як один з найбільших поховальних курганів залізного віку в Скандинавії.

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