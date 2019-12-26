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26 грудня • оновлено в 17:09
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У небі спалахнуло кільце: опубліковані разючі фото сонячного затемнення

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У мережі з'явилися фото останнього у 2019 році потужного сонячного затемнення, яке відбулося вранці 26 грудня за київським часом.

Природне явище могли спостерігати жителі країн Аравійського півострова, Індії та Індонезії. Затемнення було неповним, у небі спостерігався ефект "вогняного" кільця.

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У країнах Перської затоки подібне явище спостерігалося востаннє 150 років тому. Для такого виду затемнення повинні поєднатися декілька чинників. Місяць має перебувати далі від Землі – тоді він виглядає меншим, ніж зазвичай. Також супутник бути розташований у фазі молодика.

Опубліковані вражаючі фото сонячного затемнення

Опубліковані вражаючі фото сонячного затемнення

Khalid Al Hammadi / Instagram

Опубліковані вражаючі фото сонячного затемнення

Опубліковані вражаючі фото сонячного затемнення

lnmjstn / Instagram

Опубліковані вражаючі фото сонячного затемнення

Опубліковані вражаючі фото сонячного затемнення

Havrat Mayu / Instagram

Опубліковані вражаючі фото сонячного затемнення

Опубліковані вражаючі фото сонячного затемнення

Brenda Nicole Tan / Instagram

Опубліковані вражаючі фото сонячного затемнення

Опубліковані вражаючі фото сонячного затемнення

Ahmad Alromeadheen / Instagram

Опубліковані вражаючі фото сонячного затемнення

Опубліковані вражаючі фото сонячного затемнення

Andrey_diakonov / Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у мережі з'явилася онлайн-трансляція сонячного затемнення. Завдяки їй мали змогу спостерігати явище і жителі України.

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Автор
Анатолій Запорожський
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