У небі спалахнуло кільце: опубліковані разючі фото сонячного затемнення

У мережі з'явилися фото останнього у 2019 році потужного сонячного затемнення, яке відбулося вранці 26 грудня за київським часом.

Природне явище могли спостерігати жителі країн Аравійського півострова, Індії та Індонезії. Затемнення було неповним, у небі спостерігався ефект "вогняного" кільця.

У країнах Перської затоки подібне явище спостерігалося востаннє 150 років тому. Для такого виду затемнення повинні поєднатися декілька чинників. Місяць має перебувати далі від Землі – тоді він виглядає меншим, ніж зазвичай. Також супутник бути розташований у фазі молодика.

Опубліковані вражаючі фото сонячного затемнення Khalid Al Hammadi / Instagram

Опубліковані вражаючі фото сонячного затемнення lnmjstn / Instagram

Опубліковані вражаючі фото сонячного затемнення Havrat Mayu / Instagram

Опубліковані вражаючі фото сонячного затемнення Brenda Nicole Tan / Instagram

Опубліковані вражаючі фото сонячного затемнення Ahmad Alromeadheen / Instagram

Опубліковані вражаючі фото сонячного затемнення Andrey_diakonov / Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у мережі з'явилася онлайн-трансляція сонячного затемнення. Завдяки їй мали змогу спостерігати явище і жителі України.

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