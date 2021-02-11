У NASA розкрили подробиці висадки на Марс

Вчені NASA розрахували можливі місця, де може здійснитися висадка людей на Марс. Основним критерієм вибору місцевості стала наявність води.

Як повідомляє Nature Astronomy, для посадки вчені створили ілюстровану карту північної півкулі Марса, де відзначені зони вічної мерзлоти і розподілу водяного льоду аж до екватора.

На думку планетологов, рівнини Марса під назвою Arcadia Planitia і Deuteronilus Mensae оптимально підходять для розміщення на них баз людей. У цих місцях багато сонячного світла, а воду можна добути з-під грунту.

У NASA пояснили, що при плануванні польотів на Марс потрібно буде вибирати між двома пріоритетами при виборі місця посадки. Водночас південна півкуля поки не розглядається як місце для потенційної висадки, так як там менше шансів знайти воду. Також в північній частині планети більш щільна атмосфера, що корисно для гальмування масивних посадочних модулів з астронавтами всередині.

Відзначимо, що скоро NASA має оцінити перспективність місії International Mars Ice Mapper, яка націлена на пошук водяного льоду на Марсі.

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