У NASA попередили про наближення астероїда до Землі

На початку січня 2021 року повз Землю пролетять чотири об'єкти, зокрема і величезний астероїд.

Як повідомляє Republic із посиланням на NASA, астероїд 2003 AF23 із передбачуваним діаметром від 180 до 390 метрів пролетить над нашою планетою 3 січня на висоті 6,3 мільйона кілометрів.

Три порівняно невеликих уламки космічного сміття здійснять "навколоземне" проходження 2 і 3 січня.

Об'єкт 2019 YB4 діаметром від 12 до 26 метрів пролетить 2 січня на безпечній відстані в 6,4 мільйона кілометрів.

3 січня об'єкти 2020 YA1 і 2020 YP4 також пройдуть повз Землю на відстані 1,5 мільйона кілометрів і 2,1 мільйона кілометрів відповідно. Їх розміри оцінюються в 12-27 метрів і 17-37 метрів відповідно.

Водночас 2020 YA1 класифікований як "потенційно небезпечний".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в NASA попередили про наближення до Землі великого астероїда 153201 (2000 WO107). Так, 29 листопада 2020 року він пролетів на відстані 4,3 млн км від нашої планети, а наступне зближення буде 2024 року.

Ще три об'єкти наближалися до Землі на відстань приблизно в 3 млн км 25 грудня.