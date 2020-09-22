У НАСА озвучили плани щодо висадки на Місяць

Космічне агентство США NASA планує здійснити висадку людей на Місяць в 2024 році.

На фінансування проекту знадобиться 28 мільярдів доларів, повідомляється на сайті відомства.

Глава NASA Джим Брайденстайн зазначив, що перший етап американської місячної програми був відкладений спочатку через технічні складнощі, а потім через пандемію коронавірусу, проте терміни висадки залишилися колишніми – 2024 рік.

Місячна програма передбачає три етапи. NASA

Місячна програма передбачає три етапи. На першому з них буде здійснений безпілотний політ встановленого на ракету SLS (Space Launch System) корабля Orion навколо Місяця і його повернення на Землю.

Політ з екіпажем передбачений на другому етапі, а на третьому – висадка астронавтів.

Зараз відомство вивчає три проекти посадкових апаратів, один з яких запропонований Blue Origin, ще інші два – SpaceX. Результати конкурсу будуть оголошені в 2021 році.

Очікується, що Конгрес США затвердить фінансування до кінця 2020 року.

Висадка американців на Місяць планується в 2024 році. NASA

Також Брайденстайн зазначив, що проект може зірватися через результати виборів президента в країні.

Він нагадав, що 44-й президент Барак Обама свого часу скасував програму дослідження Марса, яку запустив його попередник. Нинішній глава держави Дональд Трамп активно просуває місячну програму, але її продовження залежить від того, чи буде він переобраний на другий термін.

Висадка на Місяць буде здійснена на третьому етапі програми. NASA

Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні в NASA оприлюднили угоду між космічними державами, в якому викладені правила освоєння Місяця.