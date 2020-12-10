У NASA назвали завдання для астронавтів на Місяці

Американське космічне агентство NASA оприлюднило завдання, які поставлять перед астронавтами під час експедиції на Місяць.

Про цілі екіпажу космічного корабля "Оріон" повідомляє пресслужба відомства. Старт запуску заплановано на 2024 року, а сам проєкт отримав назву "Артеміда III" (Artemis III).

Усього на Місяці астронавти повинні провести шість днів. Головним завданням буде збір місячного ґрунту (реголіту). На Землю планується доставити близько 85 кг ґрунту. Також окреслено експерименти й дослідження, пов'язані з польовою геологією.

Крім того, астронавтам поставлять завдання з налагодження відеозв'язку в реальному часі із Землею. Підсумкова ж мета експедиції – це створення базового табору на Місяці до 2030 року.

Місія "Артеміда" NASA

Додамо, що "Артеміда III" планують направити ще дві місії. Під час "Артеміда I" у 2021 році випробують запуск безпілотного корабля "Оріон". А вже 2023 року друга місія проведе пілотований випробувальний політ на орбіту супутника без висадки на нього.

У NASA зазначили, що на супутник Землі "Оріон" доставить ракета-носій Space Launch System. Це буде перша висадка людей на Місяць з 1972 року, тоді ж на неї вперше прибуде жінка-астронавтка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, створено докладну карту Місяця для космічних польотів.

Також Україна спільно з NASA вивчатиме Місяць і Марс.