У мережі висміяли дизайн Iphone 11: що з ним не так

11 вересня в Театрі Стіва Джобса в Купертіно (Каліфорнія) відбулася презентація новинок від компанії Apple. Мільйонам глядачів показали iPhone 11, Apple Watch 5, iPad 7G.

Дизайн нових телефонів припав до смаку не всім і в мережі менше ніж за добу з'явилося безліч мемів і фотожаб з iPhone. OBOZREVATEL зібрав кращі з них.

Ціна iPhone 11 стартує від 699 доларів (17,5 тис. грн). Він буде поставлятися в шести кольорах. Модель Pro буде коштувати від 999 доларів (25 тис. грн), Pro Max - від 1099 доларів (27,5 тис. грн).

Як раніше писав OBOZREVATEL, віце-президент компанії Apple Грег Йозвяк під час щорічної презентації показав новий планшет iPad 7-го покоління. Про характеристики гаджета, який тепер підтримує повнорозмірну клавіатуру Smart Keyboard1, бізнесмен розповів під час виступу в Театрі імені Стіва Джобса в Купертіно.

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