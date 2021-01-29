У Криму знайшли понад 60 надгробків римського періоду. Фото

В анексованому Росією Криму біля Севастополя під час дослідження ґрунтового могильника Кіль-Дере археологи розкопали некрополь римського часу з антропоморфними надгробками та стелами.

Про це повідомляє пресслужба Інституту археології РАН. Зазначено, що ця знахідка стала найбільшою колекцією кам'яних статуй, що належать "пізньоскіфській" культурі.

Археологи повідомили, що могильник Кіль-Дере було відкрито в 2018 році, і розміщений він на схилах крутого високого пагорба в Інкерманській долині. Ця місцевість була густо заселена в римську епоху: за декілька кілометрів від могильника Кіль-дере розміщені такі відомі некрополі, як Чорноріченський та Інкерманський могильники.

За словами вчених, знайдений могильник розграбували. З 232 поховань, досліджених археологами, лише 14 виявилися цілими.

У могильнику археологи виявили поховання трьох типів: з одною або двома підбивками з кам'яними закладами, які закривали бічні похоронні камери з похованням, і могили з кам'яними ящиками. Третім типом поховального обряду були поховання за типом кремації в амфорі.

Розбираючи чотири могили в південній частині некрополя, археологи знайшли незачеплені кам'яні надгробки. Біля однієї з могил поруч із надгробком було встановлено кам'яну основу з овальним поглибленням для жертовної їжі. Під час подальших робіт у розграбованих похованнях археологи виявили 63 надгробки різного типу: антропоморфні стели, надгробні стели з личинами і підстави для стел.

У похованнях археологи виявили традиційний набір предметів, що є заупокійними дарами: керамічний червонолаковий посуд, що виготовлений на гончарному крузі, скляні посудини, вироби з металу.

На думку вчених, могильник почав функціонувати на рубежі I-II століть і припинив існування наприкінці IV століття, в епоху Великого переселення народів.

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