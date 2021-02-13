У космосі знайшли загиблих "попередниць" Землі

Вчені з Ворицького університету (Великобританія) змогли знайти в космосі уламки схожих на Землю планет, які загинули близько 10 млрд років тому.

Як зазначено у статті для Nature Astronomy, всі знахідки розташовувалися в атмосферах чотирьох зірок, які перетворилися на білих карликів. Вони були зафіксовані у відносній близькості від Сонячної системи.

Коли астрономи ознайомилися з даними телескопа Gaia, отриманими від тисяч білих карликів, то спіймали нехарактерний сигнал в одного зі світил. Він свідчив про процес поглинання літію.

Через деякий час подібні сигнали були зафіксовані ще біля трьох зірок, що помирають. При цьому один із них розшифрували як поглинання калію. Коли вчені зіставили всі дані про виявлені ними елементи, то дійшли висновку, що хімічний склад останків зруйнованих небесних тіл подібний на хімічний склад кори таких планет, як Земля і Марс.

Однак оскільки вони випарувалися, то речовини, з яких ті складалися, протягом двох мільйонів років змішувалися у зовнішніх шарах атмосфери білих карликів.

Дослідники також підкреслили, що саме літій і калій є своєрідними "візитівками" земної кори. Адже в такій кількості, як у ній, цих елементів немає ні в мантії, ні в ядрі.

Показово, що в зовнішніх шарах білих карликів "зависло" близько 300 тисяч гігатонн кам'яного сміття, серед якого близько 60 гігатонн літію і 3 тис. гігатонн калію. Колись вони цілком могли бути частиною 60-кілометрової сфери зі щільністю кори нашої планети.

Безумовно, такий розмір занадто маленький для планети, тому вчені припустили, що їм вдалося знайти лише фрагменти великого небесного тіла. Ті ж елементи, які ще вловлюються навколо білих карликів, – це обертовий диск із речовини, яка швидко згоряє, потрапляючи на зірки, що гинуть.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наприкінці 2020 року стало відомо, що міжнародна команда астрономів уперше зафіксувала радіовипромінювання від екзопланети, розташованої за межами Сонячної системи. Вона розташована в сузір'ї Волопаса.