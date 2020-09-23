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У космосі знайшли "Пі-планету" схожу на Землю

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
наука
1,0 т.
Вчені знайшли планету схожу на Землю. Джерело: Ілюстрація

Астрономи з США виявили планету подібну Землі, яка отримала назву K2-315b або ж "π-Земля" (Пі-Земля).

Таку незвичайну назву планета отримала через те, що вона робить один оборот навколо своєї зірки за 3,14 дня, йдеться в The Astronomical Journal.

Група астрономів на чолі з Прайвалом Ніраулой з Массачусетського технологічного інституту (США) повідомила, що K2-315b обертається навколо червоного карлика K2-315 (або EPIC 24963167), що знаходиться в 186 світлових роках від нашого Сонця. При цьому маса зірки якого становить всього 0,17 маси Сонця.

Радіус "Пі-Землі" можна порівняти з Землею – 0,95 радіуса нашої планети. Однак далека планета не придатна для життя. За розрахунками вчених, температура її поверхні становить близько 450 кельвінів (близько 177 градусів за Цельсієм).

Проте, астрономи вважають, що K2-315b може бути однією з екзопланет земного типу, яка може мати теплу атмосферу, придатну для досліджень за допомогою майбутнього космічного телескопа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Юпітері стався шторм, що може поглинути Землю.

СШАкосмос
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