У космосі знайшли "близнюка" дев'ятої планети Сонячної системи

У космосі виявили ймовірного "близнюка" загадкової дев'ятої планети Сонячної системи, існування якої доведено лише гіпотетично.

Як пише Telegram-канал Naked Space, об'єкт розташований на відстані 336 світлових років від Землі. Його розмір приблизно такий самий, як у Юпітера, однак маса в 11 разів перевищує цю планету.

Також відомо, що орбіта "близнюка" розташовується дуже далеко від подвійної зірки HD 106906 і кільця крижаних уламків. У Сонячній системі аналогічне кільце називається Поясом Койпера і розташоване за орбітою Нептуна.

Цей газовий гігант сформувався разом із зіркою 15 мільйонів років тому, що свідчить про те, що дев'ята планета могла виникнути ще на самому початку існування Сонячної системи – 4,6 млрд років тому.

За даними астрономів, на величезній відстані від зазначеної екзопланети розташовано кілька молодих зірок (у 730 разів далі, ніж Земля від Сонця). Саме тому фізикам украй складно обчислити параметри орбіти небесного тіла. Єдине, що про неї відомо, то це те, що вона витягнута й похила.

На думку вчених, такі зміни пояснюються тим, що спочатку планета мігрувала ближче до подвійної зірки. Однак потім через гравітаційний ефект вона опинилася майже викинутою із системи. Утім, зірка, яка проходила повз, стабілізувала орбіту газового гіганта.

Нагадаємо, що дев'ята планета, або Фетті, – це гіпотетична планета з масою близько 10 земних, розташована за Нептуном. Вона спрогнозована на основі аналізу руху низки транснептунових об'єктів.

Гіпотезу про існування цього тіла астрономи детально розробили у 2016 році. Учені припускають, що може йтися про гіпотетичну планету-гіганта, яку викинуло на околиці Сонячної системи на ранньому етапі її еволюції в результаті гравітаційних збурень.

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