У космосі виявили гігантську галактику-"пончик": знімки унікального відкриття

Астрономи виявили унікальну надмасивну галактику в формі "пончика", діаметр якої в 2 мільярди разів більший, ніж відстань між Землею і Сонцем.

Вона знаходиться на відстані близько 11 мільярдів світлових років від Землі, передає CBS.

Колаж

Вчені виявили об'єкт R5519, використовуючи спектроскопічні дані, зібрані обсерваторією WM Keck на Гавайях, записані телескопом "Хаббл" NASA.

"Галактика кидає виклик попереднім теоріям про формування та еволюції галактичних структур", – зазначається в звіті астрономів.

R5519 CBS

За їхніми оцінками, з приблизно 4 000 досліджених галактик ця є однією з найбільших і чистих за структурою.

"Це дуже цікавий об'єкт, якого ми ніколи раніше не бачили. Це виглядає дивно і знайомо одночасно", – сказав провідний дослідник доктор Тяньтянь Юань.

Ймовірно, R5519 утворилася, коли супутник галактики G5593 зіткнувся з нею в центрі та пройшов наскрізь.

Модель зіткнення, внаслідок якого утворилася галактика CBS

За масою галактика схожа на Чумацький шлях, але набагато активніша, – вона виробляє зірки зі швидкістю у 50 разів більшою.

"Значна частина цієї діяльності відбувається на кільці – так що це дійсно кільце вогню", – сказав Юань.

Вчені знали про існування "кільцевих галактик", але R5519 – перша з коли-небудь виявлених у ранньому Всесвіті.

Відкриття R5519 також може розкрити правду про формування спіральних галактик, подібних нашій.

"Це відкриття свідчить про те, що збірка дисків у спіральних галактиках відбувалася протягом більш тривалого періоду, ніж вважалося раніше", – сказав співавтор дослідження професор Кеннет Фріман з Австралійського національного університету.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в NASA провели експеримент із відкритим вогнем на орбіті Землі. Вчені зняли результат на відео.