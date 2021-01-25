У Китаї з'ясували, як жирна їжа пов'язана з хворобами серця

Вживання жирної їжі підвищує ризик серцево-судинних захворювань. Про це заявили вчені з Китаю в результаті аналізу 19 досліджень, що охопили понад 560 тисяч осіб.

Статтю вчених публікує iNews. Як ідеться в матеріалі, спостереження за піддослідними тривали понад дев'ять років, внаслідок чого дослідники зафіксували майже 37 тисяч випадків захворювань серця і судин, включаючи напади та інсульти.

Вчені прийшли до висновку, що між кількістю жирної їжі в раціоні людини та хворобами серця існує прямий зв'язок. При цьому ризик зростає за додаткових 114 грамів смаженої їжі на тиждень.

Водночас дієтолог доктор Дуейн Меллор з Астонського університету в Англії зазначає, що такий зв'язок може мати випадковий характер і не можна стверджувати, що ризик проблем із серцем пов'язаний саме з вмістом жиру в продуктах, оскільки багато з них піддаються переробці "і часто містять і жир, і вуглеводи разом".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікарі назвали можливу ознаку проблем з серцем. Так, підвищений тиск збільшує навантаження на орган, а з віком ситуація погіршується, і серцевий м'яз стає менш ефективним під час циркуляції крові.