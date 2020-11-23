У кажанів знайшлися нові коронавіруси-родичі SARS-CoV-2

Вчені виявили коронавіруси, які тісно пов'язані з SARS-CoV-2, у кажанів, що зберігаються в морозильних камерах у Камбоджі і в Японії.

Про це повідомило видання Nature. Ці віруси – перші відомі родичі SARS-CoV-2, виявлені за межами Китаю, що підтримує версію Всесвітньої організації охорони здоров'я про тваринне походження пандемії COVID-19.

Коронавірус, який тісно пов'язаний із SARS-CoV-2, вірусом, відповідальним за пандемію, виявили у підковоподібних кажанів, що зберігаються в морозильній камері в Камбоджі. Одночасно з цим група вчених із Японії повідомила про відкриття іншого тісно пов'язаного з COVID-19 коронавірусу, який також виявлений у замороженому посліді кажанів.

Тепер у вчених є вагомі докази того, що SARS-CoV-2 виник у підковоносів, але чи передається він безпосередньо від кажанів до людей або через проміжного господаря, залишається загадкою.

Вірус у Камбоджі був виявлений у двох підковоподібних кажанів Шамела (Rhinolophus shameli), спійманих на півночі країни 2010 року. Геном вірусу ще не був повністю секвенований – і його відкриття не опубліковано, що ускладнює визначення його повного значення для пандемії.

За словами вчених, якщо вірус дуже тісно пов'язаний із пандемічним вірусом або навіть є його предком, він може надати важливу інформацію про те, як SARS-CoV-2 передається від кажанів до людей, і послужить джерелом інформації для пошуку походження пандемії.

Дослідники не виключили, що новий вірус може мати більш віддалену спорідненість, і в цьому разі його вивчення допоможе вченим більше дізнатися про різноманітність цього сімейства вірусів.

Інший вірус отримав назву Rc-o319 і був ідентифікований у маленького японського підковоподібного кажана (Rhinolophus cornutus), спійманого 2013 року. Цей вірус розділяє 81% свого генома з SARS-CoV-2.

"Незалежно від того, що виявила камбоджійська команда, обидва відкриття є захопливими, тому що вони підтверджують, що віруси, тісно пов'язані з SARS-CoV-2, часто зустрічаються у кажанів Rhinolophus і навіть у кажанів, виявлених за межами Китаю", – сказав Еліс Латин, біолог-еволюціоніст з Інституту біології.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Японії знайдено вірус, схожий із коронавірусом COVID-19. Група вчених із Токійського університету виявила вірус у калі кажанів, що проживають на території країни. Він на 81,5% ідентичний до COVID-19.