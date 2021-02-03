У Єгипті знайшли мумію із золотим язиком. Фото

У Єгипті археологи розкопали мумію людини із золотим язиком. Знахідку виявлено в одному з поховань біля Олександрії.

Як повідомляє Live Science, всього було знайдено 16 поховань, де вчені знайшли мумії разом зі статуями, сувої та інші похоронні скарби.

На думку дослідників, людина із золотим язиком за життя могла мати проблеми з вимовою. Тому під час бальзамування їй вирізали орган і замінили на прикрасу. Згідно з давньоєгипетською міфологією, після смерті померлий мав говорити з вартою, щоб потрапити у загробний світ.

Мумія із золотим язиком

Також в одній із могил було знайдено останки жінки, значну частина тіла якої було закрито майстерно зробленою маскою. Примітно, що на масці була посмішка. В інших же похованнях були статуї, що зображують зовнішній вигляд померлих.

Останки жінки в масці

Археологи зазначили, що вік мумій близько двох тисяч років. Поховання з'явилися за часів царювання династії Птолемеїв (304-30 роки до нашої ери), або ж на самому початку правління Римської Імперії, яка захопила владу над Єгиптом у 30 році до Різдва Христового.

Статуя з поховання

Статуя з могили

Як повідомляв OBOZREVATEL, археологи знайшли в Єгипті 59 стародавніх мумій, яким близько 2600 років.