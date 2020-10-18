У частини людей знайшли ознаку швидкої еволюції – дослідження

Вчені з Австралії виявили цікаву особливість еволюції, яка полягає в тому, що зараз народжується все більше людей з додатковою артерією в передпліччі.

Це говорить про те, що в останні 250 років розвиток людської цивілізації йде високими темпами, основна причина чого, ймовірно, криється в природному відборі, повідомляє Xinhua.

Так, дослідження фахівців з Університету Фліндерс в Аделаїді показало, що число людей, у яких збереглася серединна артерія, істотно зросло з 19 століття. І якщо ця тенденція збережеться, до кінця 21 століття ця артерія буде у всіх людей.

Наукою встановлено, що серединна артерія зникає природним шляхом у ембріона в утробі матері, оскільки її замінюють дві інші великі артерії передпліччя. Але в багатьох людей вона зберігається, особливо в тих, хто народився в кінці 20-го століття. Ця судина не шкідлива для організму, що має значення для природного відбору.

У звіті експертів йдеться, що ембріональний розвиток у даний час відбувається швидше. Так, ВООЗ навіть змінила показник нормальної тривалості вагітності з 40 до 39 тижнів.

Таким чином, еволюція вирішила зберегти артерію і не витрачати ресурси організму на її видалення, вважають учені. За їхніми словами, фактично вона має еволюційні переваги для деяких людей, оскільки забезпечує краще загальне кровопостачання і може застосовуватися як артерія, що заміщає, в разі проведення операції.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, невелика група неандертальців привнесла частину свого ДНК в сучасних людей в результаті схрещування з ними десятки тисяч років тому.