У Британії вчені знайшли спосіб спілкуватися з кішками

Повільне моргання, яке у кішок є еквівалентом посмішки, допоможе налагодити зв'язок з вихованцем.

Таке відкриття зробили вчені з університетів Сассекса і Портсмуту в Англії. Дослідження фахівців було опубліковано в журналі Scientific Reports.

Так, у ході дослідження з'ясувалося, що кішка з більшою ймовірністю наблизиться до незнайомця, якщо він буде повільно кліпати очима.

Вчені вважають це доказом того, що повільне кліпання – неповне закриття очей – є формою "позитивної комунікації", і таким чином людина може спілкуватися з кішкою. Повіки мають замикатися не повністю, як під час розслабленої посмішки.

Як кішки реагували на моргання nature.com

У першому дослідженні вчених брали участь 21 кішка з 14 різних домів. Фахівці навчили господарів кішок правильно моргати і в результаті помітили, що завдяки цьому кішки підпускали господаря максимально близько до себе. Також виявилося, що тварини набагато частіше відповідали на цей жест, ніж кліпали очима самі по собі.

Другий експеримент проводився без участі господарів тварин, але з авторами роботи, з якими взаємодіяли 24 кішки. Таким чином дослідники хотіли зрозуміти, чи пов'язане кліпання з тим, як вихованець реагує на знайому людину або незнайомця. Вчені або повільно закривали очі, або простягали руку до вихованця з нейтральним виразом обличчя. При цьому відеокамери фіксували реакцію тварин.

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