У Бразилії випадково знайшли унікальні останки пернатого динозавра

На північному сході Бразилії знайшли скам'янілі останки динозавра Ubirajara jubatus розміром із курку, який був покритий пір'ям, мав гребінь і жорсткі довгі "стрічки" над плечовими суглобами.

Звіт археологів про знахідку було опубліковано на науковому порталі ScienceDirect. Видання CNN передає, що скам'янілості виявили випадково, коли видобували вапняк для тротуарної плитки. Останки дуже добре збереглися.

Унікальність скам'янілості в тому, що раніше пернатих динозаврів не знаходили в Південній Америці. Подібні види найчастіше фіксували на території сучасних Китаю та Німеччини.

Вчені припускають, що цей невеликий динозавр жив приблизно 110 мільйонів років тому. Найімовірніше, останки належать молодому самцеві.

Оперення використовувалося ним для демонстрацій, що може означати складну шлюбну поведінку цього виду.

Професор Портсмутського університету (Гемпшир, Великобританія) Девід Мартіл зазначив, що зараз на подібні шипи-"стрічки" можна натрапити у деяких птахів. Однак, "стрічки" у них найчастіше прикріплені до хвоста, а не передної частини корпусу.

Водночас "прикрашені плечі" збереглися у самців вимпелового райського птаха.

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