Помер творець комп'ютерної миші Вільям Інґліш

Один із творців першої комп'ютерної миші Вільям Інґліш помер у США у віці 93 років.

Як повідомила дружина інженера, він помер через дихальну недостатність у місті Сан-Рафаель у Каліфорнії 26 липня 2020 року, передає BBC.

На початку 1960-х Інґліш став одним із перших співробітників лабораторії Дуґласа Енґельбарта, в парі з яким у 1963 році й створив першу комп'ютерну мишу. Енґельбарт виступив у ролі винахідника, а Інґліш – як інженер, який створив початковий прототип і став першим користувачем.

Спочатку пристрій являв собою брусок з однією кнопкою і двома коліщатками, що давали змогу пересувати картинки по вертикалі.

Вільям Інґліш помер у США Фото: SRI INTERNATIONAL

Презентація пристрою відбулася в Сан-Франциско в 1968 році, але не принесла великих грошей винахідникам. Уся слава й інтелектуальні права в результаті дісталися їхнім роботодавцям.

Однак 1971 року Вільям Інґліш перейшов до науково-дослідного центру Xerox PARC, під час роботи в якому розробив кулькову мишу, замінивши два коліщатка на одну кульку. Така модель пристрою була актуальною до 90-х років.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, у мережі засвітили архівне фото, на якому майбутні засновники Microsoft тестують комп'ютер.