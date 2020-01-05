"Край світу" і зоряний феєрверк: опубліковано топ найбільш вражаючих фото космосу-2019

Опубліковано топ найбільш вражаючих фотографій космосу, які були зроблені під час масштабних дослідницьких місій у 2019 році.

Добірку знімків, які найбільше вразили минулого року, опублікував науковий редактор BBC News Пол Рінкон.

Кращі фото космосу Колаж ВВС

"Мармурові" хмари Юпітера

Космічний зонд NASA "Юнона", який із 2016-го знаходиться на орбіті Юпітера, надіслав приголомшливі знімки хмар найбільшої планети Сонячної системи.

Ці зображення нагадують візерунки на мармурі. "Юнона" зробила фото, наблизившись до вершин закручених хмар Юпітера на відстань 8,6 тис. км від поверхні планети.

На кадрі, зокрема, видно круглий об'єкт у районі Юпітера, де дмуть реактивні потоки.

Юпітер ВВС

Юпітер ВВС

"Сніговик" на краю Сонячної системи

Після дослідження Плутона в 2015 році корабель NASA New Horizons відправився до іншої цілі в віддаленому поясі Койпера за орбітою Нептуна.

Там обертаються тисячі порівняно невеликих крижаних астероїдів, які можуть дати багато інформації про те, якою була Сонячна система в свої перші роки.

Вчені вирішили направити New Horizons до об'єкта під назвою MU 69, який виявили тільки в 2014 році. Згодом його почали назвати "Ультіма Туле" ("Край світу"), а потім офіційно перейменували в "Аррокот" ("Небо" мовою одного з індіанських племен поухатанів).

Це подвійний астероїд довжиною 39 км, утворений двома крижаними кулями, які зіткнулися на малій швидкості. Червоний відтінок йому надають толіни – органічні речовини, які виявили на деяких крижаних об'єктах Сонячної системи.

MU 69 ВВС

Зоряний феєрверк

Ета Кіля (Eta Carinae) – зоряна система на відстані 7,5 світлових років від нас.

Вона складається як мінімум із двох зірок, які разом виробляють у 5 млн разів більше енергії, ніж Сонце.

Одна із зірок випускає навколо себе розпечений газ, який утворює дві яскраві сфери.

Вчені вже багато років гадають, чи означає це, що вона знаходиться на порозі своєї загибелі й незабаром вибухне як наднова зірка.

Це її зображення зробила камера Field Camera 3 космічного телескопа Hubble.

Eta Carinae ВВС

Селфі на Марсі

Марсохід NASA Curiosity з 2012 року досліджує метеоритний кратер Гейл на Червоній планеті. На схилах гори Еоліда він зробив селфі.

У цьому регіоні марсохід взяв два зразка каменів, які містять багато глинистих мінералів. Глина часто утворюється там, де є вода. Тому це стало ще одним свідченням того, що в кратері Гейл колись могла бути вода – ключовий компонент для існування життя.

Curiosity ВВС

Зворотна сторона Місяця

На початку 2019-го китайський космічний апарат Chang'e-4 вперше виконав м'яку посадку на зворотний бік Місяця.

Місія обладнана камерами, радаром для вивчення матеріалів під поверхнею Місяця, спектрометром для ідентифікації мінералів, а також обладнанням для експерименту з вирощування рослин у мінібіосфері.

Chang'e-4 ВВС

Chang'e-4 ВВС

Далека галактика NGC 772

На цьому фото, зробленому телескопом Hubble, видно спіральну галактику NGC 772 на відстані 130 млн світлових років від нас.

Ця галактика багато в чому схожа з Чумацьким шляхом. Наприклад, у NGC 772 є також карликові галактики-супутники.

Однак є і відмінності. Так, у NGC 772 немає так званих "галактичних перемичок" ("бару"), які утворені яскравими зірками та газом – як вважається, "перемичка" впливає на обертання своєї галактики і формування зірок.

NGC 772 ВВС

"Сонячні вітрила"

Проект об'єднання Planetary Society під назвою LightSail ("Сонячні вітрила") повинен продемонструвати можливості "вітрильництва" на низькій орбіті Землі.

Він побудований на принципі того, що сонячне світло створює тиск на дзеркальну поверхню. Теоретично, це можна використовувати для руху – подібно до того, як рухаються кораблі з вітрилами, наповненими вітром.

У червні був запущений уже другий такий апарат LightSail 2, який зміг успішно відкрити свої "вітрила".

LightSail ВВС

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше NASA здивувало новим фото найбілььш далекого об'єкта Сонячної системи. Він не є сферичним.

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