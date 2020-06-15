Телескопу Hubble вдалося сфотографувати галактику "зіркових вибухів". Опублікований знімок

Американське агенство NASA та Європейське космічне агентство (ESA) сфотографували об'єкт PLCK G045.1+61.1, названий астрономами "галактикою зіркових вибухів".

Знімок був зроблений за допомогою телескопа Hubble й опублікований у рубриці "Фото дня" на сайті обсерваторії.

"Завдяки космічному телескопу Hubble NASA/ESA, ми стали свідками галактики зіркових вибухів, формально відомої як PLCK G045.1+61.1, у найдрібніших деталях", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в цій галактиці народження нових світил відбувається з виключно високою швидкістю.

PLCK G045.1+61.1 на фото виглядає як розсип червонуватих точок у центрі. Новий знімок демонструє ефект гравітаційного лінзування.

Теорія відносності Ейнштейна говорить, що тіла деформують простір-час навколо себе, що призводить до відхилення променів світла. Спостерігатися цей ефект може лише у дуже масивних об'єктів. Простір спотворюється масивним об'єктом, і світло від віддаленого об'єкта згинається.

Галактика PLCK G045.1+61.1 spacetelescope.org

Як писав OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX Ілона Маска, ймовірно, повернеться на Землю з Міжнародної космічної станції в серпні 2020 року.