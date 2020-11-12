Тауриди досягнуть піку 12 листопада: як і де спостерігати зорепад українцям

У четвер, 12 листопада, в небі над Україною можна спостерігати пік метеорного потоку Тауриди. Так, цього дня швидкість потоку складе близько 5-7 метеорів на годину.

Це відносно небагато, але Тауриди відомі тим, що вони дуже яскраві – виглядають як великі вогняні кулі, а також досить повільні, що представляє особливу цінність для фотографів.

Частинки потоку влітають в атмосферу Землі зі швидкістю до 30 км на секунду, залишаючи хвости з пилу. Найкраще спостерігати зорепад близько опівночі далеко від вогнів міста. Спадаючий Місяць буде сприяти кращому огляду метеорів.

Тауриди, як правило, активні з вересня по грудень. Джерело метеоритних бомбардувань розташоване в сузір'ї Тельця (лат. Taurus – звідси і назва потоку).

Зорепад пов'язують з кометою Енке, що випустила шлейф метеорних частинок. Через цей шлейф періодично проходить Земля. В атмосфері нашої планети ці частинки згорають, залишаючи після себе яскраві сліди.

Тауриди, як правило, активні з вересня по грудень Eliot Herman

Джерело Таурид розташоване в сузір'ї Тельця Stellarium

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