Таємниця перевалу Дятлова: з'явилася насторожуюча інформація про учасника тургрупи

Дослідник обставин загибелі групи студентів на перевалі Дятлова Валентин Дегтерьов заявив про те, що на тілі одного з учасників експедиції перебувала татуювання з таємним шифром, який йому вдалося розгадати.

Так, на думку Дегтярьова, один із загиблих альпіністів Семен Золотарьов, який загадковим чином потрапив до складу групи, мав на руці татуювання з шифрованого записом, який, ймовірно, означав "готовий стріляти за наказом". Про це повідомляє РЕН ТВ .

За даними вченого, випускник Мінського інституту фізкультури Семен Золотарьов до вступу до вузу воював, пройшов з Червоною армією до самого Берліна і отримав звання молодшого лейтенанта. Той факт, що Золотарьов взагалі став учасником експедиції уральських студентів, насторожив Дегтярьова, адже, за його словами, причини приєднання чоловіка до тургрупи до сих пір невідомі.

Семен Золотарьов Комсомольська правда

Після закінчення інституту Золотарьов працював в вузах і школах, а в 1959-му звільнився з посади інструктора і пішов в похід з групою Дятлова. Загинув він у свій день народження - 2 лютого.

Дослідник зазначив, що у Семена була звичка представлятися ім'ям Олександр. Крім того, на руці у нього було цікаве татуювання, яке описане судмедекспертами в звіті про розтин.

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"Г.С "ДАЕРММУАЗУАЯ", п'ятикутна зірка і букви "С" на кутах, літери "Г + С + П = Д", та дата "1921 рік". Це шифрований запис. Сам по собі шифр дуже простий. Мені, наприклад, знадобилося всього півгодини, щоб його розшифрувати. П'ятикутна зірка і букви "С" доводять, що Золотарьов закінчував війну в СМЕРШ (контррозвідці). Решта букви розшифровуються таким чином: "Готовий стріляти за наказом", - підкреслив Дегтерев, додавши, що частина татуювання "Г + С + П = Д" означає, ймовірно, імена його друзів, а цифри 1921 - рік народження Семена.

На думку дослідника, татуювання - своєрідна охоронна грамота. За таким наколках бійці і офіцери загонів впізнавали своїх.

Нагадаємо, група туристів з дев'яти осіб, яку очолював Ігор Дятлов, загинула на Північному Уралі в ніч на 2 лютого 1959 року. Всі учасники походу були знайдені мертвими недалеко від намету: з невідомих причин вони розрізалиї його вночі і поспіхом покинули притулок. Місце отримало назву "Перевал Дятлова". Версії аварії висуваються найрізноманітніші, аж до відвідування групи інопланетянами.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше уральський дослідник-ентузіаст Валентин Дегтерев заявив, що розкрив таємницю перевалу Дятлова. Чоловік стверджував, що групу студентів вбили місцеві шамани мансі, так як один з них був виявлений на фотографії, зробленій туристами перед смертю.