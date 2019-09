"Святий Грааль космосу!" Маск представив корабель для польоту на Місяць і Марс. Відео

Засновник SpaceX Ілон Маск показав космічний корабель Starship, який зможе здійснювати подорожі на Місяць або на Марс.

В офіційному мікроблозі компанії в Twitter уточнюється, що зореліт зможе переправляти людей і значну кількість вантажів, необхідних для будівництва баз (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Космічний корабель Starship, який є багаторазовим, може також направлятися в будь-яке інше місце в Сонячній системі. За один раз апарат зможе перевозити до ста осіб і приймати на борт велику кількість вантажу, тому на Місяці й на Марсі можуть бути побудовані міста", – йдеться в описі.

Корабель є величезною витягнуту капсулою. Представляючи новинку, Маск говорив про підкорення космосу.

"Свідомість – дуже рідкісна й дорога річ, і ми повинні зробити все можливе, щоб зберегти світло свідомості. Я думаю, що ми повинні зробити все можливе, щоб стати многопланетним видом і розширити свідомість за межі Землі, й ми повинні зробити це зараз. Найважливішим проривом, який необхідний для того, щоб ми стали космічною цивілізацією, є космічна подорож, яка подібна повітряній подорожі. Швидка й використовувана повторно ракета – це і є святий Грааль космосу", – стверджував він в ніч на 29 вересня.

