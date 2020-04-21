Світ буде знищено вщент: вчені показали моторошну проекцію зіткнення астероїду із Землею. Відео

У мережі згадали відео симуляції зіткнення із Землею астероїда діаметром 500 кілометрів, у результаті якого планета руйнується вщент.

Ймовірне зіткнення відбувається в районі Тихого океану. Ролик опублікували на сторінці "Всесвіт" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, що в рамках симуляції уламки астероїда піднімаються на низьку навколоземну орбіту і потім падають, завдаючи додаткових ударів по поверхні планети. Вогняна буря огинає Землю, випаровуючи на своєму шляху все живе.

Зіткнення астероїда із Землею

Дослідники переконують, що подібні зіткнення відбувалися принаймні шість разів за всю історію Землі.

Водночас ученим не відомі об'єкти, які могли б викликати подібну руйнацію у найближчому майбутньому, зокрема, в космічних масштабах.

Зіткнення астероїда із Землею

Зіткнення астероїда із Землею

Зіткнення астероїда із Землею

Як повідомляв OBOZREVATEL, Землі загрожують 11 астероїдів, які були невідомі вченим. З одним з таких рано чи пізно зіткнеться наша планета.