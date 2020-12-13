Суперфуд з дитинства: названо топ-7 корисних продуктів

До суперфудів, як правило, зараховують екзотику, однак існує ряд продуктів, які добре відомі нам з дитячих років.

Вони без особливих зусиль можуть стати важливою частиною раціону. Як пише РБК, це квашена капуста, журавлина, обліпиха, чайний гриб, березовий сік, гречка та кефір.

Квашена капуста

У 100 грамах квашеної капусти міститься близько 60-70 міліграмів вітаміну C, який потрібен для роботи імунітету і кровоносної системи, а також вітаміни групи В, корисні при боротьбі з дратівливістю. Крім того, продукт містить молочнокислі бактерії, необхідні для здоров'я кишечника.

Квашена капуста багата на вітамін C Pixabay

Журавлина

Журавлину називають "ягодою молодості" завдяки вмісту в ній корисного для шкіри вітаміну С. Також вона багата на вітамін Е, марганець, мідь та інші поживні речовини. Дослідження університету Тафтса, США, встановило, що журавлина покращує обмін речовин, зміцнює імунітет і захищає від інфекцій.

Журавлину називають "ягодою молодості" Pixabay

Обліпиха

В обліписі антиоксидантів не менше, аніж у популярних серед ЗОЖників ягодах асаї. Вона містить десять вітамінів, 24 мікроелементи, 18 амінокислот, 22 види жирних кислот і запаси білка. Вживання обліпихи сприяє зміцненню імунітету і збереженню молодості, допомагає позбутися набряків і алергенів, а також краще переносити холодні температури.

Вживання обліпихи сприяє зміцненню імунітету Pixabay

Кефір

Кефір, який містить білок, кальцій і 30 пробіотиків, вже оцінили в Європі і США. Так, два роки тому журнал Vogue назвав кефір суперфудом і "їжею майбутнього", порекомендувавши починати і закінчувати день склянкою цього напою. А британські вчені з Університету Рохамптона заявили, що найбільш корисним є домашній кефір, а в магазинних пробіотики можуть гинути під час виробництва та зберігання.

Кефір містить білок, кальцій і 30 пробіотиків Pixabay

Березовий сік

Дослідження Аляскінського університету показало, що березовий сік містить масу корисних речовин: вітамін С, калій, фосфор, кальцій, цинк, магній, натрій, марганець і залізо. Споживання його в їжу сприяє зниженню рівня холестерину в крові, виведенню токсинів, покращує обмін речовин, імунітет і допомагає бореться з набряками.

Березовий сік містить масу корисних речовин Pixabay

Чайний гриб

Чайний гриб кілька років тому став хітом серед прихильників здорового способу життя в США, де оцінили його тонізуючі властивості та користь для шкіри і шлунку. Як пише New York Times, його називають "великою матусею", вирощують, розливають по пляшках, діляться, – дохід від продажів чайного гриба й інших "функціональних" соків 2009 року склав 295 мільйонів доларів.

Чайний гриб став хітом серед прихильників ЗСЖ Pixabay

Гречка

Гречка не поступається кіноа і чіа, які називають альтернативою тваринному протеїну. Так, вона містить легко засвоюваний білок, залізо, триптофан, магній і вітаміни групи В, корисні для гарного сну і боротьби зі стресом. Також вживання гречки нормалізує показники цукру в крові і допомагає зміцнити кістки. А маски з гречаної муки сприяють поліпшенню кольору шкіри і позбавленню від жирного блиску.

Гречка містить легко засвоюваний білок, залізо, триптофан, магній і вітаміни групи В Pixabay

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