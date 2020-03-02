Сухий лід: що це за речовина, яка вбила компанію блогерів

Сухий лід, який став причиною загибелі гостей і чоловіка російської блогерки Катерини Діденко в лазні, використовується для чищення технічних приладів та є безпечним лише за відсутності безпосереднього контакту з людиною.

Він справді створює ефект диму, також його застосовують для перевезення прохолодних напоїв, морозива тощо (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрана).

Фактично сухий лід є діоксидом вуглецю в брикетах або ж гранулах. Завдяки особливим властивостям він переходить у газоподібний стан, минаючи фазу рідини. Потрапляючи у воду, створює ефект кипіння. Відбувається це через виділення вуглекислого газу, який важчий за повітря. Саме він опускається вниз.

Ефект диму буде тим сильніший, чим вища температура води, куди кинули лід. Сухий лід заборонено брати руками. Працювати з ним можна лише в тканинних рукавичках, інакше можна отримати хімічний опік. Не можна зберігати і в герметичних контейнерах, оскільки їх може "розірвати" від випарів. Вдихати вуглекислий газ категорично заборонено. Це може спричинити сильне запаморочення.

У великих кількостях сухий лід категорично заборонено використовувати в закритих приміщеннях. Вуглекислий газ здатний витіснити весь кисень наверх, а внизу стане нічим дихати.

З огляду на все, саме це й трапилося на вечірці у блогерки. Люди, що перебували в басейні, просто задихнулися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Діденко, відома як "аптечна Ревізорро", ледь не загинула та втратила чоловіка в п'ятницю, 28 лютого, святкуючи разом із гостями свій день народження в лазневому комплексі в Москві.

Попередньо встановлено, що люди кинули майже 30 кг сухого льоду в басейн, внаслідок чого почалася хімічна реакція. У ЗМІ називаються дві причини їхньої смерті – хімічні опіки та отруєння вуглекислим газом.

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