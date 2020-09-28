Маск оголосив про випробування Starship, що розробляється для польотів на Марс

Прототип космічної ракети Starship від американської компанії SpaceX планують запустити в жовтні 2020 року.

Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив засновник SpaceX Ілон Маск. Зазначимо, повноцінний космічний корабель Starship розробляють для перевезення вантажів і до 100 пасажирів під час місій на Місяць і Марс.

Маск уточнив, що політ ракети відбудеться в атмосфері Землі на висоті 15 кілометрів. Раніше оголошувалося про висоту 18 кілометрів. Апарат вже успішно піднімався вгору, але всього на кілька сотень метрів.

Засновник SpaceX також опублікував фотографію, де видно хвостове оперення ракети.

"Носова частина і передні клапани на наступному тижні. SN9 – у наступному місяці", – пообіцяв Маск.

3 вересня компанія SpaceX здійснила успішне випробування прототипу космічного корабля Starship – Starship SN6. Він зміг піднятися на висоту 150 м, а потім успішно приземлився.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ілон Маск анонсував, що американська компанія Tesla збирається випускати нові власні акумулятори для автомобілів з електродвигунами, які будуть значно потужнішіми за сучасні аналоги.

У вересні вартість акцій Tesla впала в чотири з половиною рази – з $2213 до $498 за штуку.