Комічний корабель Маска вибухнув під час запуску: з'явилося відео НП

У штаті Техас (США) сталася НП при тестовому запуску прототипу космічного корабля Starship розробки компанії Ілона Маска SpaceX.

Це сталося о 22:00 за місцевим часом 28 лютого (6:00 за Києвом 29 лютого) на полігоні недалеко від села Бока-Чіка. Відео в YouTube опублікував керуючий редактор NASASpaceFlight.com (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

На кадрах видно, що прототип Starship SN1 розірвався на частини під час наддуву рідким азотом.

Космічний корабель Starship вибухнув під час запуску Скрін відео

Вибух, осколки від якого піднялися на висоту до 20 метрів, стався в нижній частині прототипу.

У листопаді минулого року випробування прототипу корабля Starship Mk1 від SpaceX в Бока-Чіка також закінчилися невдачею. Позаштатна ситуація виникла при заповненні резервуарів для метану та кисню кріогенною рідиною.

Багаторазовий корабель Starship призначений для польотів на Місяць, Марс і інших міжпланетних місій. Крім того, він буде виконувати роль другого ступеня надважкої ракети-носія BFR (Big Falcon Rocket), над якою працює SpaceX.

Як писав OBOZREVATEL, SpaceX 17 лютого вивела на орбіту Землі ракету-носій Falcon 9 із 60 міні-супутниками для глобального інтернету в рамках проекту Starlink. Після запуску сталася НП.

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