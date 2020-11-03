СРСР відправив у космос Лайку 63 роки тому: собака загинула від стресу і перегріву

Рівно 63 роки тому, 3 листопада 1957 року, СРСР запустив на орбіту космічний апарат "Супутник-2". Собака Лайка, яка перебувала на його борту, стала першою твариною-космонавтом.

Собака померла через сім годин після старту – від стресу і перегріву. У 1948-1961 роках, прокладаючи шлях у космос людині, загинули 27 тварин, проте Лайка була єдиною, кого свідомо відправили на вірну смерть. Детальніше читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Лайку запустили в космос 3 листопада 1957 року о пів на шосту ранку з нового космодрому Тюратам. На той момент їй було близько двох років.

Повернення Лайки на Землю конструкцією космічного апарату тоді ще було технічно неможливим. Тварина загинула під час польоту через 5-7 годин після старту – від стресу і перегріву (температура в кабіні досягла 40 градусів), хоча передбачалося, що собака проживе на орбіті близько тижня.

Як відомо, космічна гонка як побічний ефект холодної війни була одним із пріоритетних напрямів політики СРСР того часу.

У жовтні 1957 року Микита Хрущов зажадав від голови Ради головних конструкторів Сергія Корольова "чогось ефектного" до 40-річчя радянської влади. Тоді й вирішили відправити на орбіту собаку, якою виявилася дворічна дворняжка на прізвисько Лайка.

Повідомляти правду про долю собаки, за традицією, в СРСР не планували і ще тиждень розповідали про життя Лайки в космосі. А потім, у фіналі всіх запланованих робіт, її нібито "приспали".

Спеціальна комісія з ЦК і Ради міністрів не повірила, що Лайка померла через конструкторську помилку, і наказала провести експерименти зі схожими умовами на Землі, в результаті яких загинули ще дві собаки.

Єдиним науковим результатом польоту Лайки став доказ принципової можливості перебування живої істоти на орбіті. Хоча це і так мало в кого викликало сумніви.

У закордонній пресі подія стала сенсацією. "Найкудлатіша, найсамотніша, найнещасніша в світі собака", – писала газета The New York Times у номері від 5 листопада 1957 року.

У той же час загибель собаки обурила захисників тварин: до Кремля прийшло безліч листів з протестами і навіть з саркастичними пропозиціями замість собаки відправити в космос Хрущова.

У відповідь на таку сильну негативну реакцію в СРСР випустили сигарети "Лайка".

Раніше OBOZREVATEL розповідав, чому в СРСР 17 років не відзначали День перемоги. 9 травня було оголошено вихідним днем у перший же рік після перемоги у Другій світовій війні, проте при Сталіні і Хрущові він був робочим.