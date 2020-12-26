Вчені знайшли ще один спосіб продовжити життя

Вчені заявили, що спів може збільшити тривалість життя, оскільки сприяє зниженню тиску і зміцненню здоров'я мозку.

За даними дослідників, спів також знижує ризик деменції і допомагає боротися з депресією. Таке відкриття зробили фахівці з Єльського і Гарвардського університетів, пише Express.

Зокрема, вчені відзначили більш високий, ніж у інших людей, рівень інтелекту у вокалістів і музикантів. Це пов'язано з тим, що спів допомагає зробити мислення більш ясним, задіявши різні частини мозку і насичуючи їх киснем.

Також, за словами вчених, коли людина співає, її організм виробляє ендорфіни, які впливають на емоційний стан і змушують переживати почуття радості.

При цьому вокальні дані значення не мають, вважають дослідники: відгук рецептора сакулюса, який розташований у вусі та реагує на частоти під час співу, викликає відчуття задоволення незалежно від звучання музичного мотиву.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені встановили, що уроки музики здатні покращувати увагу і пам'ять у дітей. Наданий ефект, за даними дослідників, зберігається протягом усього життя.