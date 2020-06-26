SpaceX запустить в космос нову партію супутників для глобальної інтернет-мережі

Карина Бондаренко наука 08:21, 26.06.2020

Компанія SpaceX Ілона Маска 26 червня запустить ракету-носій Falcon-9 з новою партією з 57 супутників системи Starlink.

Як повідомили на сторінці американської компанії, на орбіту також виведуть два космічні апарати BlackSky.

Запуск справлять о 23:18 за київським часом на мисі Канаверал штату Флорида в США.

Космічні апарати призначені для мультиспектральної зйомки Землі з дозволом близько метра і розгортання глобальної мережі інтернет-покриття.

Раніше OBOZREVATEL писав, коли корабель Ілона Маска Crew Dragon повернеться на Землю.

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Технології наука

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