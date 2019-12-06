SpaceX запустила в космос тварин-мутантів. Відео

У США компанія SpaceX запустила ракету Falcon 9, на якій безпілотний корабель Dragon доставить на Міжнародну космічну станцію 2585 кг вантажів.

Як повідомляє News13, на борту серед запчастин та інструментів, перебувають геномодифіковані "потужні миші" і пивоварня.

Так у космос відправив 40 мишей, які потрібні для наукового проєкту з дослідження щодо втрати м'язів і кісток в умовах низької сили тяжіння.

"Дослідники дійсно можуть скористатися цим унікальним середовищем, щоб побачити, чи зможемо ми створити кращі ліки, кращі терапевтичні засоби для космонавтів на космічній станції, а також пацієнтів тут, на Землі", – повідомив Патрік О'Нілл з Національної лабораторії США. При цьому наголошується, що всі миші повернуться живими на початку наступного року.

На МКС також доправлять устаткування і сировину для пивоваріння. Експеримент покаже вплив мікрогравітації на проростання насіння ячменю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 листопада компанія знаменитого розробника Ілона Маска SpaceX успішно запустила ракету Falcon 9 з максимальним в історії вантажем.

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